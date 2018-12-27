В Украине обесточены 104 населенных пункта [ Редактировать ]
В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 104 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Так, остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях, а именно Днепропетровская - 65, Полтавская - 18, Кировоградская - 10, Донецкая - 8 и Черновицкая - 3", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.
Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, из-за снегопадов в Украине без света остались 556 сел.
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