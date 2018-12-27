Дональд Трамп "откосил" от армии в разгар войны [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп избежал службы в армии в разгар войны во Вьетнаме благодаря фиктивному диагнозу. Документ будущему лидеру предоставил врач, который тогда арендовал у Фреда Трампа офис, сообщает издание The New York Times.
"Осенью 1968 года Дональду Трампу был своевременно поставлен диагноз костной шпоры (нарост, образованный поверх нормальной кости - прим. ред.), что позволило ему получить медицинское освобождение от военной службы во время кампании во Вьетнаме", - отмечается в публикации.
Данную информацию изданию подтвердили дочери врача, который скончался 10 лет назад. Сам же Дональд Трамп во время президентской кампании заявил, что не может вспомнить, кто подписал медицинские заключения.
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