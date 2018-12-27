Новый год 2019: рецепты праздничных коктейлей [ Редактировать ]
В новогоднюю ночь принято пить шампанское, вино и крепкие напитки. Но вы можете приготовить вкусные праздничные коктейли. "Сегодня" публикует несколько рецептов коктейлей на Новый год.
Клюквенная "Маргарита"
Ингредиенты:
2 чашки серебряной текилы
1 1/3 чашки клюквенного сока
1 чашка оранжевого ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье
2/3 стакана свежевыжатого сока лайма
лед
Рецепт приготовления:
Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.
Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).
Подавайте напиток сразу же после приготовления.
Эгг-ног
Ингредиенты:
150 мл молока
150 мл сливок 10-20%
2 яйца
100 мл темного рома, виски или бурбона
1 ст.л. сахара
1 палочка корицы
мускатный орех
ванилин - по вкусу
Рецепт приготовления:
Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки.
Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко.
Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись.
Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы.
Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.
Коктейль "Мимоза"
Ингредиенты:
1/3 бокала шампанского
1/3 бокала апельсинового сока
1 ст.л. апельсинового ликера
Рецепт приготовления:
Охладите все напитки.
Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
Подавайте сразу же после приготовления.
Зимняя сангрия с сухофруктами
Ингредиенты:
6 фиников
6 шт. кураги
1/2 стакана сушеной клюквы
1/2 стакана изюма
1/4 стакана бренди или коньяка
750 мл вина Мерло
100 мл газированной воды
2 ст.л. меда
лед - по вкусу
Рецепт приготовления:
В большой емкости нагреть на слабом огне бренди, мед, мелко нарезанные финики и курагу с клюквой и изюмом. Не кипятить.
Снять полученный микс с огня, дать остыть.
Влить в емкость с сухофруктами и бренди вино, размешать. Поставить напиток в холодильник на сутки.
Перед подачей перелить сангрию в кувшин, добавить газировку и лед.
Цитрусовый пунш на Новый год
Ингредиенты:
450 мл фреша из розового грейпфрута
450 мл кокки американо (итальянского крепленого вина)
225 мл унций кампари
1 бутылка (750 мл) просекко брют или другого сухого игристого белого вина
грейпфрут, апельсин и лимон Мейера - для подачи
лед
газировка - по желанию
Рецепт приготовления:
Все цитрусовые хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками.
В чаше для пунша смешайте грейпфрутовый сок, кокки американо и кампари. Добавьте просекко, затем цитрусовые и лед.
Подавайте пунш, по желанию разбавив его газированной водой.
Совет: все напитки должны быть хорошо охлажденными.
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