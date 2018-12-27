В новогоднюю ночь принято пить шампанское, вино и крепкие напитки. Но вы можете приготовить вкусные праздничные коктейли. "Сегодня" публикует несколько рецептов коктейлей на Новый год.

Клюквенная "Маргарита"

Ингредиенты:

2 чашки серебряной текилы

1 1/3 чашки клюквенного сока

1 чашка оранжевого ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье

2/3 стакана свежевыжатого сока лайма

лед

Рецепт приготовления:

Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.

Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).

Подавайте напиток сразу же после приготовления.

Эгг-ног

Ингредиенты:

150 мл молока

150 мл сливок 10-20%

2 яйца

100 мл темного рома, виски или бурбона

1 ст.л. сахара

1 палочка корицы

мускатный орех

ванилин - по вкусу

Рецепт приготовления:

Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки.

Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко.

Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись.

Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы.

Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.

Коктейль "Мимоза"

Ингредиенты:

1/3 бокала шампанского

1/3 бокала апельсинового сока

1 ст.л. апельсинового ликера

Рецепт приготовления:

Охладите все напитки.

Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.

Подавайте сразу же после приготовления.

Зимняя сангрия с сухофруктами

Ингредиенты:

6 фиников

6 шт. кураги

1/2 стакана сушеной клюквы

1/2 стакана изюма

1/4 стакана бренди или коньяка

750 мл вина Мерло

100 мл газированной воды

2 ст.л. меда

лед - по вкусу

Рецепт приготовления:

В большой емкости нагреть на слабом огне бренди, мед, мелко нарезанные финики и курагу с клюквой и изюмом. Не кипятить.

Снять полученный микс с огня, дать остыть.

Влить в емкость с сухофруктами и бренди вино, размешать. Поставить напиток в холодильник на сутки.

Перед подачей перелить сангрию в кувшин, добавить газировку и лед.

Цитрусовый пунш на Новый год

Ингредиенты:

450 мл фреша из розового грейпфрута

450 мл кокки американо (итальянского крепленого вина)

225 мл унций кампари

1 бутылка (750 мл) просекко брют или другого сухого игристого белого вина

грейпфрут, апельсин и лимон Мейера - для подачи

лед

газировка - по желанию

Рецепт приготовления:

Все цитрусовые хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками.

В чаше для пунша смешайте грейпфрутовый сок, кокки американо и кампари. Добавьте просекко, затем цитрусовые и лед.

Подавайте пунш, по желанию разбавив его газированной водой.

Совет: все напитки должны быть хорошо охлажденными.

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