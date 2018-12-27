Кохана, підпишись, або ж дозвіл на любов. З 11 січня в Україні набуває чинності закон, що розширює поняття "зґвалтування" і "сексуальне насильство". За кілька тижнів до цієї дати в мережі почалося бурхливе обговорення.

Чи доведеться тепер писати розписки на секс? - знає Ольга Теребинська.

Розписка на любов, кохання за законом, заяви у "Держсекс" або ж "Стокгольмський синдром", - як тільки не називали в мережі останніми тижнями нові зміни до Кримінального кодексу.

Минулого року парламент Швеції ухвалив закон, покликаний захистити жінок від сексуального насильства й домагань. Україна, як і європейські друзі, також вирішила запровадити так званий "принцип згоди".

"Тепер притягнути до відповідальності можна буде у випадках коли мали місце сексуальні дії без добровільної згоди потерпілої особи. Тобто, визначальним моментом стає наявність чи відсутність згоди потерпілої особи на сексуальну взаємодію", - наголосила Галина Федькович, адвокат, ГО "Жіноча перспектива".

Звичайно, в законі не написано, що має бути саме письмова згода, проте почути однозначне "так", якщо не хочеш "загриміти" за грати на 5 років, потрібно в будь-якому разі. Та от як довести в суді, що тобі не почулося - поки що невідомо.

"Слідчі нам кажуть, що будуть послуговуватись презумпцією того, що секс був добровільний. Ми ж всі розуміємо, що це будуть маніпуляції, так само як і будуть маніпуляції з боку адвокатів, сторони яка поскаржилась, захисту і так далі.

Формально, дійсно, згвалтування саме по суті - це проти волі, або користуючись безпорадним станом. Тепер виходить, що може бути за згодою сторін. А що таке згода сторін? Як вона засвідчена? Тобто, оця юридична невизначеність - це і є те, проти чого без жартів і стьобу протестують багато адвокатів, багато юристів", - зазначив Михайло Чаплига, правозахисник.

Залишається хіба що знімати весь процес на відео. Проте хто знає, чи не засудять потім за "зйомку без згоди"? Юристи кажуть - окрім маніпуляцій та шантажу, цей закон також може мати інші наслідки.

"Это усложняет взаимоотношения мужчин и женщин свободных от брачных уз. То-есть, то что сейчас проходит ежедневно по всей Украине - каждую ночь десятки тысяч раз совершаются действия, то вот после закона - эти сексуальные действия могут означать возможное правовое преследование как со стороны женщины, так и со стороны мужчины", - переконаний Едуард Багіров, юрист.

Серед "плюсів" правозахисники вбачають лише змогу жінок вирватись із рук тиранів, адже свідоцтво про шлюб не є довічним дозволом на секс. Але не факт, що черговий закон сприятиме тому, що українки позбавляться поганої звички терпіти насильство, аби лиш "чоловік у хаті був".