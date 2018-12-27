Сусідські жахи: житель Запоріжжя перетворив оселю на смітник [ Редактировать ]
Комунальна безвихідь. Мешканці одного з будинків у центрі Запоріжжя - тиждень без води. Люди стали заручниками сусіда, який не пускає до оселі ремонтників. Та коли до квартири все ж вдалося потрапити - люди були шоковані. Все - бачив Сергій Бордюжа.
У квартирі Андрія тиждень капає зі стелі. І це при тому, що воду у під'їзді уже тиждень як перекрили.
"Неприятный запах, да. Ну, воды нет".
А все через сусіда на другому поверсі - кажуть мешканці будинку.
Перша спроба комунальників потрапити до квартири, щоб обстежити систему водопостачання, була невдалою.
Це відео зняли мешканці будинку кілька днів тому. Тоді сантехнік не дістався до ванної кімнати. Завадили купи сміття.
"Коммунальщики приезжали. Начали выбрасывать, точнее, уже под давлением всего подъезда - может, мешков 10 мусора выбросили. Но проход так и не был очищен", - розповідає Андрій Руденко, сусід.
Та й у квартиру чоловік більше нікого не пускає.
Марні - кажуть люди, - і скарги до чиновників. Вони лише розводять руками.
"Может быть хоть скажите, куда мне пойти. Милиция отказалась, соцслужбы отказались. Что дальше - никто не знает", - скаржиться Наталія Ципунова, сусідка.
Сьогодні комунальники знову спробували потрапити до квартири:
"Пожалуйста, я не против. - Ой!!! - Пошли со мной. - А как? - А вот так, через это проходите и все, вот тут становитесь - сюда".
Сантехнік вийшов з квартири, так і не діставшись до труб. Сам власник житла стверджує, що то не сміття. А сантехнікою він взагалі не користується.
"Я не забил канализацию! Я не пользуюсь, потому что у меня прогнили трубы, у меня там стоит такой отводок и шар краном, закрыт вход воды сюда. Я не пользуюсь водой, понимаете!", - заперечує Володимир, власник квартири.
Тим часом люди стурбовані уже не стільки відсутністю води, скільки непокояться за власну безпеку. Адже в квартирі, яка завалена сміттям, є ще газова плита:
"Взорвет, а потом мы только в этих, в новостях узнаем - произошел взрыв и все!"
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