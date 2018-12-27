До речі, про майбутні виборчі перегони. А саме - про деяких кандидатів, які стали фігурантами російського санкційного списку. Чому вони туди потрапили - вже кілька днів обговорюють політичні експерти, журналісти та й самі фігуранти. І версії, звісно, різняться.

Нардепи від "Опоблоку", які теж у переліку, в мас-медіа запевняють, що список цей мало не створювався на Банковій і на руку Президентові.

Натомість журналіст Ігор Гужва переконує - це лише гарна версія, і все навпаки. На користь Банковій саме дії нардепів від "Опоблоку", що не долучилися до "Опозиційної платформи - За життя".

Розкол у стані опозиції - те, що треба владі. Адже від опозиції не буде єдиного кандидата.

Натомість Євген Мураєв та Олександр Вілкул - кандидати з дуже низьким рейтингом. А Нестор Шуфрич назвав Євгена Мураєва зрадником "Павликом Морозовим", після того як Мураєв звернувся до голови СБУ із закликом провести розслідування діяльності кількох опозиційних нардепів, у тому числі Юрія Бойка. Нестор Шуфрич пояснює такі дії колишнього соратника по партії "За Життя" виключно амбіціями і жадобою влади.