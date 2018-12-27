На Полтавщині відновили рух автотранспорту, дороги вже очищено від снігових заметів. Про це повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. Але важка техніка та снігоприбиральні машини й далі чергують у можливих проблемних місцях.

Дев'ять областей України потерпають від автомобільного колапсу. Про це повідомив народний депутат Сергій Каплін. Він вважає, що винні в цьому не погодні умови, а чиновники.

Зокрема, міністр інфраструктури та керівник "Укравтодору". Віч-на-віч з дорожниками сьогодні мали знайти рішення проблеми. Та в профільному Міністерстві - від зустрічі - з невідомих причин відмовились.

"Я доб'юся, щоб керівник "Укравтодору" Новак і Міністр інфраструктури пішли з посад. Сьогодні я, через ті затори, перешкоди, на перекладних, потягах і машинах - добирався на зустріч з Міністром інфраструктури і керівництва "Укравтодору". Але цю зустріч відмінили. Це повний провал децентралізації. Бо нам обіцяли, що буде нова комунальна техніка, новий стиль роботи. А виявилось, що гроші просто були розкрадені", - обурений Сергій Каплін, народний депутат, лідер "Соціалістичної партії".