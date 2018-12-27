Британія не допускає Китай до розробки мобільного зв'язку 5G. Чому Лондон боїться, що Пекін використовує доступ до технологій задля шпигування?. Про це Світлана Чернецька із Лондона.

Китай дуже зацікавлений у створенні мереж мобільного зв'язку нового покоління по всьому світу. Тим паче, що країна найпросунутіша в цьому питанні. Особливо це стосується компанії "Вавей" - в Україні її помилково називають "Хуавей".

Це одна з найбільших компаній у Піднебесній у сфері телекомунікацій. Huawei знаменита не лише своїми смартфонами, але інноваціями та розробками. Втім, нічого із цих досягнень не вражає Лондон. Тут бояться, що у змові з китайською владою, Huawei зможе легше шпигувати за британцями. Адже матиме доступ до життєво важливої інфраструктури.

Занепокоєння висловили і голова британської розвідки МІ-6, і міністр оборони країни:

"Я дуже занепокоєний тим фактом, що Huawei може постачати обладнання для створення мережі 5G. Усім відомо, що Пекін деколи поводиться зловмисно. Також ми збираємося влаштувати повноцінне розслідування можливих загроз безпеці нашої країни", - наголошує Гевін Вільямсон, міністр оборони Великої Британії.

Британія буде не першою країною, де перед Huawei зачиняють двері. США, Нова Зеландія та Австралія вже заборонили цій компанії брати участь у створенні нових систем мобільного зв'язку. Точнісінько з таких самих міркувань - через ризик безпеці країн.

У самій компанії запевняють - жодне державне відомство ніколи не зверталося з проханням чи вимогою отримати доступ до мобільних мереж. Huawei навіть готова витратити додаткові два мільярди доларів - аби змінити свою апаратуру згідно з вимогами британської розвідки. Втім, Лондон не йде на поступки.

Така принциповість дивує багатьох експертів, адже роками Huawei постачає обладнання на Захід. І для мобільних, і для кабельних мереж. І жодних претензій не було. Тож, певно, йдеться про підкилимну боротьбу за гегемонію в технологіях між Заходом і Китаєм. Адже це боротьба за право встановлювати світові стандарти на найближчі десятиліття.