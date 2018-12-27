Підтримка спорту на Харківщині: юні спортсмени отримали оновлені спортзали - Юлія Світлична [ Редактировать ]
У Харкові - черги до дитячих спортивних гуртків. Спортзали працюють від 7 ранку і до пізнього вечора, однак усе одно не вміщують усіх охочих.
У чому причина ажіотажу - знає Світлана Шекера.
На легкоатлетичному манежі дитячо-юнацької спорт-школи Харківського тракторного заводу - змагання на першість області. Чемпіонка України з легкоатлетичного багатоборства Ірина Рофе-Бекетова каже: цей зал - єдиний у Харкові - пристосований для проведення змагань.
"Здесь круг 200 м, к сожалению, это сейчас единственный манеж в городе с полным кругом, потому что все остальные по 150 или меньше, а стандартный - 200 метров. Он - единственный, и здесь, конечно же, гораздо удобнее", - говорить Ірина Рофе-Бекетова, легкоатлетка.
А ці хлопці у свої 12 - у хокеї - вже по 8 років. Команда "Дружба" - учасники чемпіонату України тренуються щодня.
"Мы отрабатываем выносливость, бегаем, делаем упражнения на ноги, иногда тренируемся в зале", - говорить Арсен Москаленко, хокеїст.
У цьому залі виросло багато чемпіонів, - каже тренер чемпіонки Європи зі стрибків у висоту Катерини Табачник.
"Были ребята, которые участвовали в чемпионатах мира, Европы, мастера спорта", - говорить Леонід Переяславець, тренер Катерини Табачник.
Тепер легкоатлети бігають у теплому приміщенні, по новому покриттю. Спортивні зали ДЮСШ вперше за 20 років повністю оновили. Діти сюди приїжджають з усього міста.
"Легкая атлетика набирает свою популярность, у нас все группы переполнены, у нас даже детей некуда брать. Уже заполнены все спортивные группы", - говорить Леонід Задорожний, директор ДЮСШ Харківського тракторного заводу.
Сьогодні школа отримала чергову партію нового обладнання. Велосипеди, м'ячі, форма для футболістів, ковзани для хокеїстів, електронні жилети для тайквондистів.
"Спортивна школа ХТЗ - одна з найбільших спорт шкіл в Україні, в ній виховується майже тисяча спортсменів, і багато років вона не мала ніякої уваги зі сторони держави. Тому приміщення знаходилося у край важкому стані.
Другий рік поспіль ми продовжуємо ремонтувати і наразі легендарний заклад має повністю нове обличчя - тут можуть проводитися змагання, і спортсмени можуть навчатися і займатися в гарних і сучасних умовах", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Наступного року на Харківщині візьмуться за відновлення басейнів.
по теме
Дитячі лікарні Харкова отримають сучасне обладнання - Юлія Світлична
У Харкові дві обласні дитячі лікарні оснащують сучасним обладнанням, аби покращити діагностику і полегшити роботу вузьких спеціалістів
Жителі Кіровоградщини закликають відремонтувати музичну школу
У вересні почав руйнуватися дах і приміщення музичної визнали аварійним, а учні з інструментами - поневіряються по закутках
Ветерани ФК "Динамо-Київ" привітали дітей-чорнобильців з новорічними святами
На традиційну новорічну зустріч з дітлахами прийшли кілька поколінь "динамівців"
Джамала впервые опубликовала фото с сыном
Снимок приурочен к его 9-месячному возрасту
Рождественский подарок дочери заставил отца рыдать
Эмоциональное видео получило вирусную популярность, собрав за несколько дней более 6 миллионов просмотров