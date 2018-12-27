У Харкові - черги до дитячих спортивних гуртків. Спортзали працюють від 7 ранку і до пізнього вечора, однак усе одно не вміщують усіх охочих.

У чому причина ажіотажу - знає Світлана Шекера.

На легкоатлетичному манежі дитячо-юнацької спорт-школи Харківського тракторного заводу - змагання на першість області. Чемпіонка України з легкоатлетичного багатоборства Ірина Рофе-Бекетова каже: цей зал - єдиний у Харкові - пристосований для проведення змагань.

"Здесь круг 200 м, к сожалению, это сейчас единственный манеж в городе с полным кругом, потому что все остальные по 150 или меньше, а стандартный - 200 метров. Он - единственный, и здесь, конечно же, гораздо удобнее", - говорить Ірина Рофе-Бекетова, легкоатлетка.

А ці хлопці у свої 12 - у хокеї - вже по 8 років. Команда "Дружба" - учасники чемпіонату України тренуються щодня.

"Мы отрабатываем выносливость, бегаем, делаем упражнения на ноги, иногда тренируемся в зале", - говорить Арсен Москаленко, хокеїст.

У цьому залі виросло багато чемпіонів, - каже тренер чемпіонки Європи зі стрибків у висоту Катерини Табачник.

"Были ребята, которые участвовали в чемпионатах мира, Европы, мастера спорта", - говорить Леонід Переяславець, тренер Катерини Табачник.

Тепер легкоатлети бігають у теплому приміщенні, по новому покриттю. Спортивні зали ДЮСШ вперше за 20 років повністю оновили. Діти сюди приїжджають з усього міста.

"Легкая атлетика набирает свою популярность, у нас все группы переполнены, у нас даже детей некуда брать. Уже заполнены все спортивные группы", - говорить Леонід Задорожний, директор ДЮСШ Харківського тракторного заводу.

Сьогодні школа отримала чергову партію нового обладнання. Велосипеди, м'ячі, форма для футболістів, ковзани для хокеїстів, електронні жилети для тайквондистів.

"Спортивна школа ХТЗ - одна з найбільших спорт шкіл в Україні, в ній виховується майже тисяча спортсменів, і багато років вона не мала ніякої уваги зі сторони держави. Тому приміщення знаходилося у край важкому стані.

Другий рік поспіль ми продовжуємо ремонтувати і наразі легендарний заклад має повністю нове обличчя - тут можуть проводитися змагання, і спортсмени можуть навчатися і займатися в гарних і сучасних умовах", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Наступного року на Харківщині візьмуться за відновлення басейнів.