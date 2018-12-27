Солодкі подарунки та зустріч із кумирами. Київське "Динамо" вже традиційно привітало з Новорічними святами дітей, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Маленькі гості поспілкувалися з гравцями клубу, сфотографувалися з ними. А після - переглянули новорічну виставу.

Всі подробиці розкаже Богдан Вербицький.

"Там завжди арахіс. - А тобі подобається? - Ну, мені все подобається!"

Михайлик, як і більшість у цьому залі, з нетерпінням очікує на свій подарунок. На свято приходить не вперше. Зізнається - футбол любить, але дивиться нечасто.

"Буває дивлюся, буває не дивимося. Взагалі, ми рідко дивимося футбол, але вболіваємо за наших. - За "наших", це за кого? - За "Динамо!", - запевнив Михайло, відвідувач свята.

На традиційну новорічну зустріч з дітлахами прийшли кілька поколінь "динамівців". Перед привітанням - вдячність батькам. За терпіння.

"Родителям наверное больше терпения, вдохновения и сказать вам спасибо, что не бросаете, а остаетесь с этим", - говорить Георгій Бущан, воротар ФК "Динамо" Київ.

"То терпение, которое есть у родителей - хотелось бы чтобы оно как можно лучше передавалось вашим детям. Дорогие мои, самые искренние пожелания вам, самые добрые", - говорить Володимир Мунтян, півзахисник ФК "Динамо" Київ.

Після побажань перейшли до привітань. Ветерани та футболісти "Динамо" презентували солодкі подарунки.

"Так, дорогой, держи!"

Ми вирішили спитати, чи задоволений наш герой новорічними подарунками, і зазирнули у пакунок.

"Еще календарь, журнал фирменный "Динамо". А здесь - мандарины, грецкие орехи", - показує Михайло, відвідувач свята.

Після вручення подарунків на маленьких гостей очікувала новорічна вистава.

Подібні заходи київське "Динамо" проводить майже 30 років. Сприяють і у наданні лікування, і допомагають матеріально. Однак найголовніше для "дітей Чорнобиля" - емоції.

"Сам клуб "Динамо" для нас є авторитет протягом багатьох років. І для батьків, і дітей. Для дітей саме головне, це спілкування з футболістами. Дуже складна ситуація у цих родинах, які виховують таких дітей", - зазначила Роза Ластовенко, засновник благодійної організації допомоги дітям-інвалідам Чорнобиля "Родина".

Те, що це дійсно важко, з власного досвіду знає й Анатолій. Раніше такі заходи він відвідував зі старшою донькою. Дівчина не може ходити. Сьогодні на виставу прийшов із сином. Він теж постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС.

"Теж вади серця, пов'язані з Чорнобилем. Він ходить 12 років зі мною - скільки існує динамівське піклування, стільки ми сюди і приїжджаємо. Два рази на рік", - говорить Анатолій Рудас, батько дітей з інвалідністю.

Наступна зустріч з футболістами у юних вболівальників відбудеться вже навесні - на роковини Чорнобильської катастрофи.