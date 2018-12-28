Солдат строкової служби постраждав від вибуху котла [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено внаслідок інциденту в одній із військових частин оперативного командування "Південь".
У котельні вибухнув котел. Постраждав 20-річний солдат строкової служби, у бійця чисельні опіки і травми, він зараз у важкому стані.
За даним фактом порушено кримінальне впровадження.
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