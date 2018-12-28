ТКГ узгодили запровадження режиму тиші [ Редактировать ]
Про запровадження режиму тиші домовилась тристороння контактна група. Сторони зобов'язались встановити перемир'я починаючи з півночі 29 грудня - йдеться у заяві ОБСЄ.
Представники місії сподіваються - нове перемир'я дозволить мешканцям прифронтових територій у безпеці відсвяткувати новорічні свята.
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