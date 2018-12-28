Средняя зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифру [ Редактировать ]
По итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривен. Такой прогноз озвучил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Интерфакс-Украина.
"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году будет 10,5 тыс. гривен, но, думаю, мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. гривен по итогам 2019 года", - сказал Гройсман.
Премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тысяч гривен реализовался.
"Как видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс. грн, думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", - сказал Гройсман.
Ранее мы писали о том, кто будет получать больше денег в 2019 году.
по теме
В Україні розпочалася монетизація субсидій - Володимир Гройсман
Монетизація субсидій стимулюватиме українців до економії, а також значно спростить процедуру фінансування для держави
В Украине могут уравнять зарплаты женщин и мужчин
Статистика показывает, что "женщины почему-то получают меньше денег"
Борги перед освітою: коли виплатять зарплати вчителям?
Загальна сума боргу освітянам сягнула майже мільярда гривень
Чому вчителям затримують зарплати?
Загальна сума боргу освітянам сягнула майже мільярда гривень
Монетизація чи зменшення тарифів: Юрій Бойко представив законопроект реформування галузі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував реформу субсидій в Україні