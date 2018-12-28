По итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривен. Такой прогноз озвучил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Интерфакс-Украина.

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году будет 10,5 тыс. гривен, но, думаю, мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. гривен по итогам 2019 года", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тысяч гривен реализовался.

"Как видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс. грн, думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", - сказал Гройсман.

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