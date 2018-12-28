В субботу, 29 декабря, вступит в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России. Об этом сообщается в публикации Официального журнала ЕС.

Сообщается, что решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС. Отметим, действие санкций против России продлевается до 31 июля 2019 года.

Ранее мы писали о том, что Украина ввела новые санкции против России.