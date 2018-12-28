Санкции против России: когда решение ЕС вступит в силу [ Редактировать ]
В субботу, 29 декабря, вступит в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России. Об этом сообщается в публикации Официального журнала ЕС.
Сообщается, что решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС. Отметим, действие санкций против России продлевается до 31 июля 2019 года.
Ранее мы писали о том, что Украина ввела новые санкции против России.
по теме
ЕС продлил санкции против России
В пятницу, 21 декабря 2018 года, Евросоюз официально продлил экономические санкции против России
Петро Порошенко: членство в ЄС та НАТО - напрямок розвитку України
Президент Петро Порошенко підкреслив, що саме Дніпро є форпостом на сході країни у боротьбі за незалежність
Агрессия в Азовском море: санкции против России усилят
В понедельник, 10 декабря, сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО усилить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе
Санкции против России: Климкин предложил новые варианты
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета ЕС по иностранным делам предложил возможные варианты санкций против России
Все захваченные Россией украинские моряки признали себя военнопленными
Все незаконно захваченные Россией в Азовском море украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные