Центр соціальних досліджень "СОФІЯ" з 16 по 25 грудня 2018 року провів опитування населення у всіх областях України (на підконтрольній території). Всього було опитано 2003 респондента віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Грудень 2018 р.

Основні результати опитування

(повні формулювання питань та одномірні розподіли відповідей на питання див. у кінці прес-релізу)

Оцінка діяльності влади

Населення вкрай невдоволене тим, як працює керівництво країни. Переважна більшість (81,9%) опитаних тою чи іншою мірою не схвалює роботу Петра Порошенка на посаді Президента України. Позитивно оцінюють роботу Порошенка ("повністю схвалюють" або "скоріше схвалюють") 13,5% респондентів. Причому "повністю схвалюють" діяльність Президента - лише 2,8% опитаних.

Порівняно з груднем 2017 року, частка позитивних оцінок зменшилася з 19,5 до 13,5%. Водночас зросла частка негативних - з 76,0 до 81,9%.

Так само критично сприймається діяльність уряду. Роботу Кабінету Міністрів "категорично не схвалює" або "скоріше не схвалює" 86,9% опитаних. Частка позитивних оцінок становить 6,8%.

Більшість українських громадян критично сприйняли впровадження військового стану в десяти областях Україні. Тою чи іншою мірою підтримали це рішення 24,4% опитаних. "Скоріше не підтримали" або "зовсім не підтримали" 67,0% респондентів. Причому майже половина опитаних (45,3%) - "зовсім не підтримали". Особливо негативно поставились до впровадження військового стану жителі Південного Сходу країни.

В українському суспільстві неоднозначно сприйняли припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією. Близько половини опитаних (47,7%) тою чи іншою мірою підтримують це рішення Верховної Ради. Водночас, майже стільки ж респондентів (40,9%) "скоріше не підтримують" або "зовсім не підтримують" скасування Договору.

Електоральні орієнтації

Якби на момент опитування відбувалися президентські вибори, то найкращі шанси вийти до другого туру мали б Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Юрій Бойко.

Серед респондентів, які братимуть участь у виборах, мають намір проголосувати…

за Ю.Тимошенко - 16,9%,

За В.Зеленського - 11,3%,

за Ю.Бойка - 10,9%.

Враховуючи статистичну похибку необхідно вказати, що деякі потенційні кандидати також мають непогані шанси вийти до другого туру президентських виборів. Стабільно високий показник електоральної підтримки демонструє Петро Порошенко (9,4% серед тих, хто голосуватиме), Анатолій Гриценко (7,9%) та Олег Ляшко (6,3%).

Інші потенційні кандидати отримали менше 5,0% підтримки в кожному окремому випадку. Зокрема, Євгена Мураєва збираються підтримати 4,0% респондентів (серед тих, хто голосуватиме), Олександра Шевченка - 3,3%, Святослава Вакарчука - 3,1%, Андрія Садового - 2,9%, Олександра Вілкула - 2,0%, Андрія Білецького -1,3%.

Якби на момент опитування відбувалися парламентські вибори (голосування за партійними списками), то найкращі шанси подолати 5-відсотковий бар’єр мали б ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За Життя", Партія "Слуга народу", Блок Петра Порошенка "Солідарність", партія "Громадянська позиція", Радикальна партія Олега Ляшка.

Серед респондентів, які братимуть участь у виборах, мають намір проголосувати…

за "Батьківщину" - 16,7% респондентів,

за "Опозиційну платформу - За Життя" - 11,1%,

за Партію "Слуга народу" - 10,8%,

за БПП "Солідарність" - 8,2%,

за партію "Громадянська позиція" - 7,7%,

за Радикальну партію Олега Ляшка - 6,2%,

Інші партії мають менше 5,0% прихильників (у кожному окремому випадку).

Створення помісної православної церкви в Україні

Створення помісної Православної Церкви України було сприйнято громадянами неоднозначно і без великої зацікавленості. Менше половини опитаних (39,3%) поставилися до цієї події позитивно. Чимало (20,2%) респондентів сприйняли цю новину негативно. Чверть опитаних громадян (26,4%) вказали, що їх це не цікавить. Ще 14,1% респондентів не визначилися з відповіддю (що також показово). Іншими словами, для значної частини населення ця подія не стала актуальною.

Серед населення немає єдиної думки щодо того, яким чином створення помісної Православної Церкви України вплине на українське суспільство. Тільки 27,4% опитаних вважають, що створення ПЦУ сприятиме об'єднанню суспільства. Водночас, 30,9% респондентів дотримуються точки зору, що створення нової церкви провокуватиме конфлікти, розбрат в країні. Чверть (25,4%) опитаних думають, що це ніяк не вплине на суспільство. (Не визначилися з думкою - 16,3%).

У масовій свідомості домінує думка, що нинішня влада порушує принцип поділу держави і церкви, втручаючись у справи церкви. Так думає більшість опитаних (52,5%). Значно менше тих (25,8%), хто вважає, що влада дотримується принципу конституційного поділу держави і церкви. (Не визначилися з думкою - 21,7% респондентів).

Одномірні розподіли відповідей на питання, %

Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, чи брали б Ви участь у голосуванні?

Обов'язково буду голосувати 51,6 Не впевнений, але, скоріше за все, буду голосувати 26,4 Не впевнений, але, скоріше за все, не голосуватиму 4,4 Не голосуватиму 14,2 Важко відповісти 3,4

Якби найближчої неділі відбувалися президентські вибори, а до бюлетеня були включені зазначені кандидати, за кого б Ви проголосували? Вкажіть один варіант відповіді!

Серед тих, хто "обов’язково буде голосувати" або "скоріше буде голосувати" Безсмертний Роман 0,4 Білецький Андрій 1,3 Богомолець Ольга 0,2 Богословська Інна 0,1 Бойко Юрій 10,9 Вакарчук Святослав 3,1 Вілкул Олександр 2,0 Гриценко Анатолій 7,9 Добкін Михайло 0,1 Добродомов Дмитро 0,7 Зеленський Володимир 11,3 Каплін Сергій 0,1 Катеринчук Микола 0,3 Кива Ілля 0,2 Кошулинський Руслан 0,2 Ляшко Олег 6,3 Мураєв Євгеній 4,0 Наливайченко Валентин 0,9 Насіров Роман 0,1 Порошенко Петро 9,4 Савченко Надія 0,5 Садовий Андрій 2,9 Тарута Сергій 0,7 Терещенко Мішель 0,3 Тимошенко Юлія 16,9 Томенко Микола 0,1 Шевченко Олександр 3,3 Яценюк Арсеній 0,4 Інший кандидат 1,5 Не підтримаю жодного з кандидатів (проголосую проти всіх) 3,1 Важко відповісти 10,8

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, а в бюлетень для голосування були внесені зазначені партії, за яку партію Ви проголосували б? Вкажіть один варіант відповіді!

Серед тих, хто "обов’язково буде голосувати" або "скоріше буде голосувати" Аграрна партія України (В. Скоцик) 0,5 Комуністична партія України (П.Симоненко) 0,2 Національних рух "Державницька ініціатива Яроша" (Д.Ярош) 0,1 Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 8,2 Партія "Блок Святослава Вакарчука" (С.Вакарчук) 2,6 Партія "Відродження" (В. Бондар, В. Хомутиннік, Г. Кернес) 0,1 Партія "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (Ю. Тимошенко) 16,7 Партія "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (О. Тягнибок) 1,4 Партія Володимира Гройсмана (лідер - В.Гройсман) 0,5 Партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" 0,9 Партія "Громадянська позиція" (А. Гриценко) 7,7 Партія "Демократичний альянс" (В. Гацько, С. Лещенко, М. Найєм, С. Заліщук) 0,1 Партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" (Н.Савченко) 0,5 Партія "Народний контроль" (Д.Добродомов) 0,8 Партія "Народний фронт" (А. Яценюк, А.Аваков, О. Турчинов) 0,5 Партія "Наш край" (О. Мазурчак, О. Фельдман, А. Кіссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) 0,1 Партія "Наші" (Є. Мураєв) 4,1 Партія "Національний корпус" (А. Білецький) 1,5 Партія "Об’єднання "Самопоміч" (А. Садовий) 3,7 "Опозиційна платформа - За Життя" (Ю. Бойко, В. Рабінович, В.Медведчук) 11,1 Партія "Опозиційний блок" (В.Новинський, О.Вілкул, Б.Колесніков) 2,1 Партія "Основа" (С. Тарута, А. Ніколаєнко) 0,5 Партія "Правий сектор" (А. Тарасенко) 0,1 Партія "Рух нових сил" (М. Саакашвілі) 0,4 Партія "Слуга народу" (В.Зеленський) 10,8 Партія "УДАР Віталія Кличка" (В.Кличко) 0,3 Партія "Українське об’єднання патріотів "УКРОП" (Т.Батенко, О.Шевченко, І.Коломойський) 2,8 Радикальна партія Олега Ляшка (О. Ляшко) 6,2 Соціал-демократична партія (С. Каплін) 0,1 Інша партія 0,6 Проголосую проти всіх 2,5 Важко відповісти 12,3

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Повністю схвалюю Скоріше схвалюю Скоріше не схвалюю Зовсім не схвалюю Важко відповісти Петра Порошенка на посаді Президента України 2,8 10,7 22,1 59,8 4,6 Володимира Гройсмана на посаді Прем'єр-міністра України 1,8 12,1 22,0 59,0 5,1 Верховної Ради України 0,4 5,1 23,2 67,6 3,7 Кабінету Міністрів України 0,3 6,5 24,2 62,7 6,3

За ініціативи Президента Петра Порошенка в десяти областях України було введено військовий стан терміном на 30 днів. Як Ви ставитеся до цього рішення?

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Як відомо, Верховна Рада України ухвалила рішення припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. Як Ви ставитеся до цього рішення?

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15 грудня 2019 року відбувся Об'єднавчий архієрейський собор, на якому оголошено про створення помісної Православної Церкви в Україні. Як Ви ставитеся до цього рішення?

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Дехто вважає, що нинішня влада порушує принцип поділу держави і церкви, втручаючись у справи церкви. Інші вважають, що влада дотримується принципу поділу держави і церкви. Яка точка зору Вам ближче?