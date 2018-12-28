В Украине вступили в силу новые условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год. Об этом сообщается в релизе Министерства образования и науки.

В частности, для поступления на медицинское, фармацевтическое и ветеринарное направления будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языков (зачисляются сертификаты только 2018 и 2019 годов).

С 2019 года изменили сроки проведения творческих конкурсов, которые теперь пройдут с 1 до 10 июля - до начала подачи заявлений. Для контрактников предусмотрена вторая сессия творческих конкурсов - с 11 до 22 июля.

Нет изменений в количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра (бюджет), - максимум 7 заявлений на 4 специальности. С 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления абитуриентов в медицинские и педагогические ВУЗы, которые готовы работать в сельской местности (не менее трех лет).

На следующий год расширена практика минимального количества баллов для поступления. Речь идет о специальностях "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право", "Фармация, промышленная фармация". Чтобы подать на них заявление, нужно иметь конкурсный балл не менее 130.

Минимальный порог установлен также на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия". Для участия в конкурсе нужно иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

Основная вступительная кампания будет проведена в более компактные сроки, а возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму.

Ранее мы писали о том, что украинские ВУЗы попали в список самых лучших в мире.