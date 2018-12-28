28 декабря в Киеве на станции метро "Житомирская" обнаружили труп мужчины. Тело лежало около турникетов.

Инцидент случился около 11:00, сообщает "Инфрматор".

По словам очевидцев, пожилому мужчине стало плохо на входе в станцию. К месту вызвали медиков, однако им оставалось только констатировать смерть.

Тело мужчины забрали санитары. После проведения судебно-медицинской экспертизы станет известна точная причина смерти. На месте работала следственно-оперативная группа и медики. Детали случившегося выясняются.​

Не так давно на станции метро "Театральная" умер мужчина.