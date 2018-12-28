Во Вьетнаме арестованы люди, которые съели живого лангура. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 17 ноября. Редкую обезьяну ели шесть мужчин, младшему из которых было 35 лет, а старшему - 59. Один из них снимал трапезу на мобильный телефон и передавал видео через Facebook.

Полиции понадобилось больше месяца, чтобы установить личности едоков. В четверг, 27 декабря, все шестеро были арестованы и сознались в содеянном. Их обвиняют в нарушении вьетнамских природоохранных законов.

Как выяснилось, лангура купил один из мужчин, заплатив за него охотнику 1,1 миллиона донгов (3,3 тысячи рублей). К какому именно виду относилось животное, и почему его решили съесть заживо, не уточняется.

Лангуры - один из самых редких родов обезьян. Они встречаются только на севере Вьетнама, причем один из видов обитает на единственном острове и насчитывает меньше 70 особей.

Во Вьетнаме распространены поверья, приписывающие органам некоторых животных целительную силу. В результате на черном рынке нетрудно достать представителей редких и даже исчезающих видов.

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