Шесть мужчин заживо съели редкую обезьяну и пожалели [ Редактировать ]
Во Вьетнаме арестованы люди, которые съели живого лангура. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел 17 ноября. Редкую обезьяну ели шесть мужчин, младшему из которых было 35 лет, а старшему - 59. Один из них снимал трапезу на мобильный телефон и передавал видео через Facebook.
Полиции понадобилось больше месяца, чтобы установить личности едоков. В четверг, 27 декабря, все шестеро были арестованы и сознались в содеянном. Их обвиняют в нарушении вьетнамских природоохранных законов.
Как выяснилось, лангура купил один из мужчин, заплатив за него охотнику 1,1 миллиона донгов (3,3 тысячи рублей). К какому именно виду относилось животное, и почему его решили съесть заживо, не уточняется.
Лангуры - один из самых редких родов обезьян. Они встречаются только на севере Вьетнама, причем один из видов обитает на единственном острове и насчитывает меньше 70 особей.
Во Вьетнаме распространены поверья, приписывающие органам некоторых животных целительную силу. В результате на черном рынке нетрудно достать представителей редких и даже исчезающих видов.
Ранее сообщалось, что женщина пыталась соблазнить мужа и попала в больницу.
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