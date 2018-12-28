Королева красоты воспламенилась во время коронации [ Редактировать ]
Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты "Мисс Африка", проходившего в нигерийском городе Калабар, вспыхнул парик. Об этом сообщает издание Daily Post.
Первое место заняла 24-летняя Доркас Касинде из Конго. Помимо титула, она получила 35 тысяч долларов и внедорожник, пишет The Natiion. Корону вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе "Мисс Африка" в 2017 году.
Пока Касинде обнималась с предшественницей, на ее парик упали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене. Девушка не сразу обратила внимание на занявшееся у нее на голове пламя. Ее выручили ведущая церемонии и несколько человек, прыгнувшие на сцену. Они мгновенно устранили возгорание, после чего мероприятие продолжилось.
Ранее мы писали, что королева красоты из-за спортивного питания.
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