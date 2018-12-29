Юрий Бойко: переговоры об объединении оппозиции завершатся созданием единого оппозиционного фронта [ Редактировать ]
Переговоры об объединении оппозиции завершатся созданием единого оппозиционного фронта.
Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".
По его словам, переговоры об объединении оппозиционных сил в единый фронт продолжаются.
"Мы видим своими союзниками всех, кто желает стране мира, стремится к восстановлению экономики, созданию новых рабочих мест. Таких людей немало, немало общественных объединений, политических партий. Мы все время проводим переговоры, и я считаю, что эти переговоры завершатся объединением еще нескольких политических сил для создания единого оппозиционного фронта", - отметил политик.
Юрий Бойко добавил, что социологические опросы свидетельствуют о поддержке украинцами "Оппозиционной платформы - За жизнь"
"Мы были правы, когда объединились в единый оппозиционный фронт против нынешней власти. Избиратели нас поддержали, об этом свидетельствуют социологические опросы", - сказал он.
Отметим, что "Оппозиционная платформа - За жизнь", по данным последних социологических опросов, уверенно входит в тройку лидеров электоральных симпатий украинцев. Таким образом, можно сделать вывод, что люди одобрительно воспринимают консолидацию оппозиционных сил.
Напомним, 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения, задачей которого является консолидация на единой платформе всех здравых сил в обществе ради достижения мира в Украине и смены нынешнего антисоциального курса власти для обеспечения экономического роста страны, установления социальной справедливости и повышения благосостояния граждан.
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