Немка по имени Дорт разместила на аукционе eBay объявление о продаже своего мужа. В объявлении женщина написала, что, несмотря на семилетний брак, она чувствует, что они "больше не принадлежат друг другу" и устала от постоянного негатива своего мужа, сообщает Mirror.

Лот, который женщина назвала "Муж поддержанный", она оценила в 18 евро, при этом женщина написала, что готова обсудить цену.

"Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы по электронной почте", - говорится в объявлении.

Под объявлением немки насобиралось много комментариев, но никаких конкретных предложений. Позже женщина сообщила местным СМИ, что выставила объявление "ради развлечения". Её муж узнал о проделках жены только из прессы.

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