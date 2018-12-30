80 нових квартир - такий подарунок до Нового року отримали бійці 92 бригади, яка базується на Харківщині. Військовослужбовці тільки-но повернулись із зони проведення Операції Об'єднаних сил і тепер мають приємні клопоти. З вояками поспілкувалася Світлана Шекера.

Біля двох нових будинків у Башкирівці граються діти, а поруч - шикуються військові. Усі вони бійці 92 бригади. На фронті уже не перший рік.

"В 14 году по первой повестке я пришел в военкомат. В военкомате были сборы. После сборов нас сразу мобилизировали. В 15 году я подписал контракт на особливий период, так что с 16 г я в 92 бригаде", - розповідає Андрій Горбунов, командир роти.

Бійці урочисто отримують ключі від нових квартир. Дво- і трикімнатні оселі тепер їхнє особисте житло.

"Да, этой мой новый дом. Я надеюсь, что мы здесь будем счастливы, я и мои два сына прежде всего".

Сергій Гришин у свою квартиру першим запускає кота. Персик мружиться і ніяковіє від спалахів фотокамер.

"Это наш с Авдеевки бригадный кот. Так, что это у нас, как говорится, сын полка", - говорить Сергій Гришин, військовослужбовець 92 бригади.

Дмитро Швець разом з дружиною Ольгою та донечкою змінили не одну квартиру. Тепер п'ють чай у своїй, трикімнатній.

"Честно, до последнего не верили. Как бы ну, слава богу, свершилось, наконец-то уже свое жилье. Очень рады", - говорить Ольга Швець, дружина військовослужбовця.

"Приємно вразило, да, що ремонт, все зроблено. І тепло. Так, що приємно вразило мене", - говорить Дмитро Швець, військовослужбовець 92 бригади.

Волонтер Дмитро Борцов з рук міністра отримав державну нагороду - за підготовку кулеметників.

"Мы учим людей не стрелять в ту сторону, а стрелять в цели. Делать все это очень быстро, очень эффективно, и с минимальным риском для себя", - говорить Дмитро Борцов, волонтер.

А цю медико-санітарну машину, яку отримали в подарунок, військові вже називають ангелом.

"Зі старими колесами важко виконувати бойові завдання, так як на мед роту покладаються завдання по евакуації поранених. І дуже тяжко виконувати завдання, коли техніка, скажем так, на грані фолу. Тому в нас, як би сказати, з'явився новий ангел, в нашій роті, який врятує не одне життя наших побратимів", - говорить Геннадій Короленко, водій-санітар медичної роти.

Програма із забезпечення військових житлом на Харківщині працює вже три роки.

"Будемо в подальшому підтримувати і військових, т.щ. в Харківській області десь біля 2 тисяч знаходиться на квартирному обліку, 2 тисячі військовослужбовців, а для ветеранів і воїнів бойових дій на сході нашої держави в області розпочато програму, яку ми 3 роки поспіль виконували - це забезпечення, покупка нових квартир, коли 60% від вартості нової квартири оплачує сам ветеран воїн АТО або ООС, а 40 % забезпечує область. Цю програму ми продовжили на наступні 3 роки, вже виділено фінансування", - розповідає Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Міністр оборони пообіцяв військовим, що наступного року для них закуплять нову зброю. І будуватимуть житло. Уже майже готові гуртожитки.

"Вони на 40% готові на 350 чоловік. І ми закладаєм ще один будинок для 04 06 сержантського складу. І завершуємо будівництво третього будинку на 40 квартир. І ще я казав, що для Харківського гарнізону в цьому році ми закупили 101 квартиру. Це вже в Харкові для інших військових частин, які знаходяться в Харкові і Харківській області", - заявив Степан Полторак, міністр оборони України.

А поки що для військових спростили механізм компенсації за житло, яке доводиться орендувати. До того ж, на відшкодування можуть розраховувати не лише офіцери.