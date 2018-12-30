Сполучені Штати можуть повністю закрити кордон із Мексикою. Зробити це пригрозив Дональд Трамп, якщо Конгрес не виділить гроші на стіну. Нагадаю, через чвари господаря Білого дому із сенаторами у Штатах уже дев'ятий день не працює уряд. Більше розкаже Олексій Пшемиський.

Або стіна, або повне перекриття кордону. Президент Трамп висунув Конгресу ультиматум. Як зазвичай, опублікував його через свій акаунт у Twitter.

"Ми будемо змушені повністю закрити кордон на півдні країни, якщо демократи, які встромляють нам палки в колеса, не дадуть гроші на завершення стіни. Також треба змінити недолугі міграційні закони, що лежать на нас непосильним тягарем. Не віриться, що колись Конгрес і президент США взагалі ухвалили їх!"

Гроші на стіну - 5 мільярдів доларів, які президент хоче закласти в бюджет. Це лише чверть необхідної суми. Побудувати стіну на кордоні з Мексикою - головна обіцянка ще Трампа-кандидата в президенти. Та от демократи в Конгресі вважають це популізмом.

На Капіталійському пагорбі заявили: не стануть фінансувати чергову передвиборну кампанію глави Білого дому. Величезна сума - п'ять мільярдів - викликала підозри не лише в опозиційних президенту демократів, а й серед його поплічників-республіканців. Проект стіни в Конгресі назвали пам'ятником Трампу на кордоні, який він хоче побудувати коштом платників податків.

Та от як вирішити проблему нелегальних мігрантів - у Конгресу поки що відповіді немає. Південний кордон США вже часом нагадує гарячу точку - із тисячами людей, які щодня намагаються взяти його штурмом. Періодично доходить і до сутичок із прикордонниками. Більшість нелегалів вважають: переїхати у США - це їхнє право.

"Сполучені Штати давали гроші владі Гондурасу, але вона нічого не зробила для людей. Це провина Трампа, що він навіть не хоче знати, як витрачають ці кошти. І тепер нам доводиться тікати, тому ми тут", - заявив Хорге Моліна, іммігрант з Гондурасу.

Повне перекриття кордону вдарить насамперед по американській економіці. Мексика - третій найбільший торговий партнер Сполучених Штатів. За цей рік товарообіг між країнами становив пів трильйона доларів. І якщо кордон закриють на замок - торгівля зупиниться. Навряд чи успішний бізнесмен Трамп не знає про це. А тому американські конгресмени вже назвали його погрозу черговим блефом. Як далеко президент піде, аби виконати обіцянку, яку дав американцям, - невдовзі побачимо. Адже наступного тижня Трамп втратить підтримку більшості в Конгресі, а тому, ймовірно, зробить усе, аби отримати гроші.