Бруд та сморід. Так про українські потяги відгукуються пасажири. Особливо ті, кому довелося нещодавно їхати в дешевших плацкартних вагонах. Є що розказати - і пасажирам електричок. Із поціновувачами української залізниці спілкувалася Христина Гашенко.

В інтернеті просто безліч відео про українські потяги. Іржаві умивальники та брудні унітази. Вікна зі шпаринами, і таргани у вагонах.

А це нещодавній допис львів'янки. Галина Гузьо їхала 250 потягом "Чернівці-Київ". За квиток у вагоні-купе заплатила 255 гривень. Каже: з постільною білизною пощастило. Це єдине, що було чистим у вагоні.

"У цьому вагоні дуже сильно смерділо. Перепрошую, це такий був страшний запах, що спати просто неможливо було. Таке враження, що це був суцільний туалет", - ділиться враженнями Галина Гузьо, жителька Львова.

До головного вокзалу Львова прибуває потяг "Харків-Львів". Пасажири про поїздку лишень жартують.

"Тепло не було. Полички не падали так як в рахівському поїзді", - говорить Мирон, пасажир потяга.

Ольга за свій квиток у вагоні-купе до Львова із Харкова заплатила 520 гривень. Це на 400 гривень дешевше, аніж в інших потягах цього напрямку. Дівчина розповідає: там умови бувають дещо кращі.

"Оновлювати треба. Тобто можливо оббивку на сидіннях, санітарні умови ,але категорія бюджетна повинна залишитися все таки. Я б користувалася таким потягом ще", - говорить Ольга, пасажирка.

У черзі стоять пасажири на електричку "Львів-Ужгород". Спеціального обладнання, щоб сканувати квитки, у провідників немає.

" - 101 на ліво.

- Як ви може перевірити чи це справжній квиток чи не справжній?

- А відкривають посадочний квиточок".

Через великі черги електронні квитки провідники в електричці сканують "на око". Спеціальні штрих-коди перевіряють за допомогою обладнання тільки після відправлення. До слова, на всю електричку - тут єдиний сканер. Допоки люди стоять у черзі, розпитуємо їх про чистоту у вагонах.

"Туалети жахливі дуже, зайти неможливо. Води немає в туалеті. Але що зробиш? Мусиш їхати", - говорить Оксана, пасажирка.

Провідники запевняють: у вагонах чисто - самі прибирають.

"Кожен день прибирається, миється і миємо особисто ми самі. Якщо він вертається назад, то може бути, бо слідував туді і назад. Там сухе придбання, а звідси завжди вологе", - говорить Наталія Василенко, провідниця.

Зняти на відеокамеру "чистоту" в потягах в "Укрзалізниці" нам не дозволили. Мовляв, зупинка призначена лише для посадки пасажирів. А от прокоментувати ситуацію щодо санітарних умов - пообіцяли уже після свят.