Ізраїльські інженери запропонували незвичайне рішення проблеми пробок та парковок, з якими знайомі жителі практично всіх мегаполісів. Винахідники сконструювали електромобіль, який складається. Всі подробиці розкаже Антон Готліб.

Розробники незвичайної машини навіть не використовують слово "автомобіль". Що це за автівка, яку можна брати з собою в офіс, як велосипед? За термінологією інженерів, це - сіті-трансформер.

"Мій друг, який приїхав до Тель-Авіва, сказав, що знайти парковку для автомобіля тут просто неможливо. І нам спало на думку зробити машину, яка зможе складатися до розмірів мотоцикла. Це те, що потрібно жителю будь-якого мегаполіса", - говорить Асаф Армоза, директор проекту.

На міській вулиці цей диво-трансформер займає повноцінний ряд, зовсім не так, як велосипед або мотоцикл. Але після зупинки він втягує в себе колеса, частину корпуса, і може втиснутися туди, де стандартна машина не має жодного шансу припаркуватися. Для того ж Тель-Авіва ця якість - безцінна.

"Це роботизована платформа, яку повністю контролює комп'ютер. Ми пропонуємо випускати їх у різних модифікаціях. Із багажником і без, для двох дорослих, для батьків з двома дітьми", - говорить Урі Меридор, розробник сіті-трансформера .

За рік кілька десятків трансформерів вийдуть на Тель-Авівські вулиці. Як експеримент. Крім цього, ці машини планують зробити основою каршерінгу. Коли можна буде брати її в оренду прямо на вулиці й там же залишати. Заряд батареї дозволяє проїхати мінімум 200 кілометрів, для міста цього цілком вистачить.

Той, хто хоча б раз намагався знайти в Тель-Авіві парковку, відразу оцінить розробку ізраїльських інженерів. Не треба їздити по кварталах у пошуках місця або платити шалені гроші за стоянку. Якщо місця немає зовсім, машину можна взяти з собою додому або на роботу.