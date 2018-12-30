У Франції відбулися чергові акції протесту "жовтих жилетів". Активісти протестного руху підпалили двері Банку Франції у Руані, закидали правоохоронців яйцями й петардами та вигукували гасла з критикою президента Макрона.

Маніфестація пройшла у рамках сьомого дня загальнонаціональних протестів проти зростання цін і податків. Більш як тисяча людей взяли участь у демонстраціях у Парижі, Нанті й Марселі. Та близько двох з половиною тисяч протестувальників зібралися в Бордо.

"Ми продовжуватимемо доти, доки Макрон не здасться і не дасть нам те, на що ми заслуговуємо: більшу купівельну спроможність, нижчі податки й нормальне життя, протягом якого нам не потрібно буде затягувати паски дедалі тугіше щомісяця. Ми не хочемо працювати і при цьому постійно казати собі і своїм дітям, що нам на щось не вистачає грошей. Мій син дивується, що у працюючої людини може виникнути така ситуація. Це дійсно не нормально", - говорить Вірджинія, учасниця акції протесту.