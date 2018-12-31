Экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Он стал первым участником, который подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию.

В ЦИК юрист явился в понедельник утром, 31 декабря.

Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец. Он рассказал журналистам, что ушел из бизнеса 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд.

Ранее ЦИК запретила выборы в областях с военным положением.