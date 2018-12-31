Ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай) пришли к выводу, что газировка с лимонным вкусом помогает в борьбе с похмельем. Специалисты отметили, что употребление этого напитка ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма, пишет "Здоровье и Красота".

Газировка с лимонным вкусом была выбрана учеными, когда они тестировали напитки, пытаясь установит их антипохмельные способности. По словам медиков, чтобы облегчить симптомы похмелья, свидетельствующие о токсикозе алкоголем, необходимо в первую очередь уменьшить концентрацию ацетальдегида в организме. Газировка наподобие "спрайта" активизирует для своего усвоения фермент, который как раз снижает уровень ацетальдегида.

Ученые утверждают, что похмелье возникает не столько в связи с употреблением алкоголя, сколько из-за замедлившегося процесса усвоения алкоголя организмом. Лимонная газировка содержит в своем составе компоненты, которые ускоряют реакции организма по переработке спиртного.

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