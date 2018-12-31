"Дедушка Мороз, избавь нас от войн": новогоднее пожелание Пугачевой тронуло поклонников [ Редактировать ]
31 декабря звезда российской эстрады певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram поздравления с наступающим Новым годом.
Примадонна опубликовала пост с трогательной фотографией своих детей - Гарри и Лизы - и пронзительным обращением к Деду Морозу, в котором явно отразились страхи многих жителей планеты. Прежде всего, артистка пожелала жителям России мира.
"...Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций...", - написала Пугачева.
Фото: Instagram
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