Американский профессиональный экс-боксер Крис Берд начал постоянно чувствовать боль в ногах. По его словам, он вынужден постоянно принимать марихуану, чтобы не чувствовать боли. Спортсмен задумывается об ампутации ног, передает Boxing News.

"Я официально признан инвалидом. Мои ноги как в огне. Марихуана помогает мне оставаться функциональным, в противном случае я бы уже сошел с ума. Все так плохо, что я задумываюсь об ампутации ног. Это избавит меня от боли", - заявил бывший боксер.

Спортсмен рассказал, что другие боксеры также имеют проблемы со здоровьем и вынуждены лечиться. Леймон Брюстер лишился глаза из-за занятий боксом.

"Бокс - это спорт, который влияет на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о череп. Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове", - сказал Берд.

По словам Криса Берда, практически все страдают после бокса. Дело не только в травмах, но и в том, что спортсменам тяжело найти работу, поскольку у большинства нет должного образования.

Ранее боксер избил своего тренера после поражения на ринге.