Известный боксер решил ампутировать себе ноги [ Редактировать ]
Американский профессиональный экс-боксер Крис Берд начал постоянно чувствовать боль в ногах. По его словам, он вынужден постоянно принимать марихуану, чтобы не чувствовать боли. Спортсмен задумывается об ампутации ног, передает Boxing News.
"Я официально признан инвалидом. Мои ноги как в огне. Марихуана помогает мне оставаться функциональным, в противном случае я бы уже сошел с ума. Все так плохо, что я задумываюсь об ампутации ног. Это избавит меня от боли", - заявил бывший боксер.
Спортсмен рассказал, что другие боксеры также имеют проблемы со здоровьем и вынуждены лечиться. Леймон Брюстер лишился глаза из-за занятий боксом.
"Бокс - это спорт, который влияет на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о череп. Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове", - сказал Берд.
По словам Криса Берда, практически все страдают после бокса. Дело не только в травмах, но и в том, что спортсменам тяжело найти работу, поскольку у большинства нет должного образования.
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