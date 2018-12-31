Зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы [ Редактировать ]
Космический зонд New Horizons Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приблизился к границе Солнечной системы, сообщили в NASA на странице в Twitter. Зонд достиг самой отдаленной исследованной точки космоса.
"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к самому дальнему объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем - 4 млрд миль от Солнца и приблизительно 1 млрд миль от Плутона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ультима-Туле самое старое космическое тело, сфотографированное человечеством. Момент приближения будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2019 года.
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