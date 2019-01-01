У британському Манчестері в новорічну ніч невідомий напав з ножем на людей у метро. До розслідування залучили контр-терористичний підрозділ.

Усі подробиці інциденту розкаже Ірина Іванова.

Неспокійним видався святковий вечір у Манчестері. Близько дев'ятої на станції метро "Вікторія" невідомий кинувся на пасажирів. Свідком цієї події став продюсер BBC Сем Клек. Він сам ледве не постраждав. Чоловік чув, як зловмисник вигукував слово "Аллах" під час атаки.

"Він відступав у мій бік, але тоді я ще не розумів, що він ріже людей. Думав, це просто бійка. Та коли той наблизився, я глянув на його руку - він тримав кухонного ножа з великим держаком і довгим лезом. Тоді я зрозумів, що тут щось не так", - розповідає Сем Клек, очевидець нападу.

Першими зреагували правоохоронці, які працюють на станції - вони викликали допомогу. За лічені хвилини зловмисника затримали та забрали до відділку.

Постраждали двоє пасажирів, чоловік і жінка, обом трохи більше 50 років. Їх доправили до лікарні з порізами обличчя й живота. Ушкодження серйозні, однак життю не загрожують. Під час нападу також постраждав офіцер транспортної поліції. Сам злочинець - під вартою.

За попередніми даними, це місцевий житель, йому 25 років. Мотиви його вчинку досі не встановили. Поліція не квапиться кваліфікувати цей злочин як теракт, утім, таку ймовірність не відкидають.

"Правоохоронці діяли надзвичайно сміливо, щоб затримати озброєного нападника. Випадок розслідують фахівці з контр-терористичного відділу. Вони встановлюють деталі скоєння злочину і з'ясовують особу нападника", - говорить Єн Гопкінс, представник поліції Манчестера.

На місці злочину поліцейські знайшла два ножі. Помешкання нападника обшукують.

На тлі атаки в Манчестері пригадують останній терористичний напад, що стався в місті у травні 2017 року. Тоді на концерті американської співачки пролунав вибух, загинули 22 людини. Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".