Народный депутат Украины ("Оппозиционная платформа – За життя") Вадим Рабинович заявил, что подаст иск в суд, после решения украинских властей ограничить право украинцев, которые находятся в России, принимать участвие в выборах президента Украины 31 марта.

Ранее Рабинович заявил, что Украина не в состоянии отдать тот долг, которая взяла нынешняя вороватая власть.