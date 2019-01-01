Власть лишает украинцев права голоса - Рабинович [ Редактировать ]
Народный депутат Украины ("Оппозиционная платформа – За життя") Вадим Рабинович заявил, что подаст иск в суд, после решения украинских властей ограничить право украинцев, которые находятся в России, принимать участвие в выборах президента Украины 31 марта.
Ранее Рабинович заявил, что Украина не в состоянии отдать тот долг, которая взяла нынешняя вороватая власть.
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