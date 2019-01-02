Вертолет с туристами упал на прохожего (фото, видео) [ Редактировать ]
По меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор. Инцидент произошел 1 января в городе Убатуба (Бразилия), сообщает "УНН".
Фото: УНН
Вертолет совершал обзорный полет с туристами. Два человека, которые находились в кабине, получили легкие ранения и были госпитализированы.
Пилот получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации. Прохожий, на которого упал вертолет - погиб на месте.
Ранее несколько человек погибли в результате крушения самолета на футбольное поле.
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