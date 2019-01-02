Взрыв в Магнитогорске: количество жертв растет [ Редактировать ]
В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске (Россия) погибли 13 человек, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на росСМИ.
По состоянию на утро 2 января спасатели достали из-под завалов тела 13 человек, в том числе - одного ребенка. Также, еще 30 человек считаются пропавшими без вести. Ранее мы сообщали, что в результате взрыва погибли 11 человек.
Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.
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