Самые дорогие футболисты Украины (рейтинг) [ Редактировать ]
По состоянию на начало 2019 года 25 футболистов с украинским паспортом оцениваются transfermarkt в сумму 2,5 миллиона евро или больше. Самые дорогие наши футболисты играют в чемпионате Англии - это травмированный Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") и редко попадающий в состав Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), пишет "Сегодня".
Третье место в списке занимает бразилец Марлос, который после получения украинского паспорта играет в сборной Украины.
В списке из 25 самых дорогих украинских футболистов по 9 игроков "Шахтера" и "Динамо", а также легионеры. В топе нет ни одного представителя чемпионата Украины из остальных клубов.
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