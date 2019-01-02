Людей без греха просто не существует в природе. В определенной степени влияние греховных помыслов откладывает отпечаток на любую личность. Но есть такие знаки Зодиака, по мнению астрологии, которые собрали всевозможные перечни отступлений от праведного пути, пишет from-ua.com.

Скорпион

Они занимают лидирующую позицию в списке рейтинга. Если знаки и пускаются во все тяжкие, то их трудно будет остановить. Их гнев страшен, а месть - беспощадная. Они никогда ничего не забывают и по возможности припоминают. Своей язвительностью жалят до тех пор, пока жертва не начнет просить пощады. Но их гордость не позволяет простить своего обидчика, и это может продолжаться всю сознательную жизнь. Также этот знак считается самым завистливым, и не скрывает своих чувств. Нападает на свою жертву без предупреждения. И если они видят перед собой сильную личность, то все равно, пытаются ее подавить или подстроить под себя. Только уныние сможет охладить пыл этого представителя. И если они пребывают в подобном состоянии, то не рекомендуется никому их вытаскивать из забытья. Иначе устоявший мир рухнет, а на смену него придет апокалипсис. Своей сексуальностью они доводят партнера до безумства. И если для их удовлетворения им чего-то не хватает, они без угрызения совести это ищут на стороне. Как правило, свой грех не признают и поступают так, как им подсказывает чувство.

Лев

Как грешить, так с королевским размахом - таков девиз самоуверенных представителей. Их гордыня не позволяет быть им на второй плане. Во всем они хотят занимать только первое место. Для них аплодисменты, восхищение и комплименты - бальзам на душу. Но если прогневить этого знака, то можно нарваться не только на гнев, но и на бурю непредсказуемых эмоций. Хотя со временем, когда они успокоятся и придут в себя, без проблем сменят гнев на милость. Чего знаки могут делать в совершенстве, так это лениться. В лени им нет равных, и делают это они с царственным величием. Их праздность протекать так, что никто не может их упрекнуть в ничего неделании. С деловым видом они даже лежат на диване, при этом размышляют о дне насущном. И даже в таком состоянии, они не забывают руководить окружающими.

Козерог

Алчность - основной грех знака Зодиака. Они все до последней копейки откладывают и не позволят тратить. У них всегда есть сбережения, но они никогда и никому не дадут взаймы. Но если кто и рискнет в них попросить денег до получки, то выслушает ценную лекцию о том, что нужно научиться жить по средствам. Интеллектуальный снобизм часто просматривается в чувстве превосходства. Они постоянно поучают, и это делают с максимальным эффектом. При первой возможности представители не забывают упомянуть о своей значимости. Эти знаки настоящие трудоголики, но даже если ленятся, то делают это с чувством собственного достоинства. Чтобы им включиться снова в работу, достаточного одного стимула, в котором основную роль играют деньги. В гневе Козерог очень страшен. Они будут бесноваться до тех пор, пока морально не растопчут свою жертву. И это им будет мало, они при первом удобном случае ей будут вспоминать прошлые грехи, забывая о своих. Но через время стадия гнева переходит в меланхолию.Чего нет у представителей, так это зависти и мотивов для измены. В любви они всегда верны только одному партнеру.

Водолей

Эти знаки наделены универсальной ленью. Когда она их посещает, им даже не хочется лишний раз повернуться в сторону. Они умеют абстрагироваться от всего, что им не интересно. Стараться заинтересовать знака какими-то действиями в их состоянии - бесполезная трата времени. Когда лень их плотно обнимает своими крыльями, они начинают размышлять о жизни и философствовать на тему бытия. И в результате, они сами себе признаются в собственной беспомощности. И от этого открытия им становится еще грустнее. Разорвать их порочный круг уныния способно только любовное приключение. Поэтому они без раздумывания бросаются с одного греха в другой. Новые ощущения для них, как глоток свежего воздуха, от которого они могут прийти в чувство. Поэтому любой Казанова может позавидовать их напористости и решительности. И чем с осознанным чувством знаки это делают, тем больше их переполняет гордость за свои старания. Еще они всегда умело подчеркивают свой аналитический ум, нестандартное мышление и эрудиции. В спорах всегда одерживают пальму первенства, не считаясь с мнением соперника. Хотя к зависти они не имеют ни малейшего отношения.

Близнецы

Знак непостоянства и ветрености всегда пребывает на распутье, чем не может определиться, что считается грехом, а что - нет. Но если грешат, то всем по чуть-чуть. Их девиз - ни перед чем не останавливаться, и брать от жизни все, что можно унести. Их внутренние противоречия могут привести в уныние, и это обусловлено их постоянной двойственностью натуры и противоположностью. Но в периоде меланхолии они пребывают недолго. Представители сразу ищут для себя новый повод для развлечений. А вот флиртовать и соблазнять - это их жизненное кредо. И это они делают в совершенстве, часто не задумываясь о своих последствиях. Но как только они охладили к партнеру, то снова отправляются на поиски новых отношений. И в этих действиях представители оказываются на самом пике греховности. И чем больше любовных побед, тем для них удачливее жизнь.

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