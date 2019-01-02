Лучшие снимки конкурса "Фотограф года" [ Редактировать ]
Жюри премии "Фотограф года в путешествиях" объявило победителей, которые прекрасно отражают разнообразие нашего красочного мира, пишет novosti-n.org.
20 000 фотографов из 142 стран представили свои работы на конкурсе.
Стефано Пенсотти был назван "Путешествующим фотографом года" за потрясающее портфолио из восьми фотографий, на которых изображено, как обычные граждане взаимодействуют со своим окружением на нескольких разных континентах.
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