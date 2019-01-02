Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Собака

Это любимое людьми животное, олицетворяет преданность и смелость. Возникший у вас образ собаки, скорее всего трансформированный вашим подсознанием образ друга.

Кошка

Образ кошки - символ безопасности, успеха, приятной мягкости. Черная кошка - это значит исполнение желаний. Вы обретете покровителя и защитника.

Мышка

Мышь символизирует смекалку, ловкость и в тоже время слабость. Белые мыши - особенно благоприятный символ.

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