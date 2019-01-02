Приметы на 3 января: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
3 января православная церковь почитает память святителя Петра, появившегося на свет во второй половине XIII века.
Традиции и обычаи 3 января
До Рождества остались считанные дни. Люди активно готовились к празднику. В народе этот день называли Пётр Полукорм, потому что половина запасов зимнего корма для животных была уже съедена. В этот день народ "наслушивал" сусеки. Хозяин заходил в амбар и прислушивался: услышал гудение – лето сердитое будет. Ещё 3 января проверяли дно сусеков – не появились ли мыши, не гниет ли.
Чтобы в течение года не болеть, нужно было умыться ключевой водой и сказать:
"Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Крестьяне делали обереги для оставшихся запасов. Чтобы зерно не тронули грызуны, поверх него крест-накрест помещали две лучины.
Чтобы защитить дом от дурного глаза на видное место клали серебряный предмет. Зачастую для этих целей использовали маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.
Сны, приснившиеся со 2 на 3 января, являются вещими.
Будущее сновидца зависит от увиденного:
- птица – к везению в делах;
- кушать – к безденежью;
- пить вино – к любовным приключениям;
- обнимать кого-то – к расставанию;
- кровь – к вам приедут дальние родственники;
- мыло – к смерти.
Приметы на 3 января:
- В народе говорили, каков Петр, таким и сентябрь будет.
- 3 января нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.
- Запрещается давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые предметы. Кто ослушается, того в скором времени будут ждать потери.
- Много снега в этот день – к хорошему урожаю.
- Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.
- Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.
- Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.
- Ярко-красный рассвет сулит метель.
- В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот.
- Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег; на землю садятся – к оттепели, сидят на верхушках деревьев – к морозу.
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