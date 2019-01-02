3 января православная церковь почитает память святителя Петра, появившегося на свет во второй половине XIII века.

Традиции и обычаи 3 января

До Рождества остались считанные дни. Люди активно готовились к празднику. В народе этот день называли Пётр Полукорм, потому что половина запасов зимнего корма для животных была уже съедена. В этот день народ "наслушивал" сусеки. Хозяин заходил в амбар и прислушивался: услышал гудение – лето сердитое будет. Ещё 3 января проверяли дно сусеков – не появились ли мыши, не гниет ли.

Чтобы в течение года не болеть, нужно было умыться ключевой водой и сказать:

"Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Крестьяне делали обереги для оставшихся запасов. Чтобы зерно не тронули грызуны, поверх него крест-накрест помещали две лучины.

Чтобы защитить дом от дурного глаза на видное место клали серебряный предмет. Зачастую для этих целей использовали маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.

Сны, приснившиеся со 2 на 3 января, являются вещими.

Будущее сновидца зависит от увиденного:

птица – к везению в делах;

кушать – к безденежью;

пить вино – к любовным приключениям;

обнимать кого-то – к расставанию;

кровь – к вам приедут дальние родственники;

мыло – к смерти.

Приметы на 3 января:

В народе говорили, каков Петр, таким и сентябрь будет.

3 января нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.

Запрещается давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые предметы. Кто ослушается, того в скором времени будут ждать потери.

Много снега в этот день – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот.

Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег; на землю садятся – к оттепели, сидят на верхушках деревьев – к морозу.

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