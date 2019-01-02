Власть не заинтересована в достижении мира на Донбассе, - ей выгодно зарабатывать на войне. Об этом заявил народный депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина.

В частности оппозиционный политик отметил, что изменение статуса операции на востоке страны с АТО на ООС ни на шаг не приблизило Украину к миру в Донбассе. И нужно искать другой путь решения этого вопроса. "От той системы, которая сегодня находится у власти в Украине, Луганск и Донецк, впрочем, как и Крым, настолько далеки, и настолько мешали выборам, что самое большое счастье от потери контроля над данными территориями испытали именно они", - сказал он.

Вадим Рабинович уверен, что голоса Донецка и Луганска сейчас изменили бы политическую карту страны. Поэтому сегодня власть не хочет возвращения этих регионов."У меня очень большие сомнения в том, что нынешняя украинская власть хочет мира. Пиявки присосались на крови, на поставках оружия, на наркотиках и торговле. Вся страна это знает. Миллиарды крутятся в этой кровавой бойне, заложниками которой мы стали. Разорвать этот порочный круг можно, захотев мира. Захотеть его должен и тот, кто будет решать судьбу этой страны", - акцентировал парламентарий.

По его мнению, положение с восточными регионами страны могут исправить сами украинцы, проголосовав за изменения на будущих выборах. "Давайте определимся, хотим мы стану, где ребят хватают по улицам в военкоматы, вечно воевать хотим - и убивать лучших наших людей, или мы будем строить действительно независимое нейтральное государство, "Швейцарию Восточной Европы", где будет мир и сильная экономика", - подчеркнул Вадим Рабинович.