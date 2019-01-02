Facebook як трамплін для нелегальної міграції. Контрабандисти дедалі частіше просувають свій бізнес через соцмережі. Охочим дістатися у Велику Британію зі Сходу та Африки гарантують безпечну доставку. Яка ціна втілення мрії втікача? Дізнавалась Ірина Іванова.

Контрабанда людей виходить на новий рівень. Нелегальні перевізники відкрито пропонують свої послуги в соцмережах. Сторінки прикрашають знімками Біг-Бена і британського парламенту, розміщують відео новорічних феєрверків у Лондоні. Попри спроби Facebook посилити боротьбу з незаконними оборудками, у соцмережі можна знайти сотні сторінок - переважно арабською мовою, - де пропонують легальну чи нелегальну міграцію в Британію, разом з виготовленням нового паспорта.

Тих, хто купується на яскраву рекламу, виловлюють біля британського узбережжя в переповнених гумових човнах. За короткий період різдвяних свят майже 140 мігрантів намагалися нелегально перетнути Ла-Манш. Більшість із них - іранці, які заплатили своїм перевізникам від шести до десяти тисяч фунтів. Міністр внутрішніх справ Великої Британії обіцяє зробити все можливе, щоб зупинити потік мігрантів.

"Я хочу застерегти тих, хто надумав здійснити цю мандрівку. Ми зробимо все, щоб вона не була успішною. Не думайте, якщо ви виїдете з безпечної Франції, то зможете просто так лишитися в Британії. Ми активно працюємо з французькою стороною, аби збільшити кількість повернень. І зробимо все не лише для того, щоб зберегти людське життя, а й щоб захистити наші кордони", - говорить Давід Саджид, міністр внутрішніх справ Великої Британії.

Міністр наказав повернути з виконання закордонних завдань два військові кораблі, які патрулюватимуть Ла-Манш. Адже потік мігрантів з Африки та Азії не припиняється. Днями на кордоні з Іспанією зупинили автомобіль із прив'язаними до даху матрацами. Те, що мало вигляд звичайного товару, виявилося сховком для двох нелегалів. Водія не встигли затримати - втік на територію Марокко. Скільки мігранти заплатили йому за невдалу оборудку - невідомо.