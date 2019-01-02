Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске достигло 27 человек, трое из которых - дети, 14 женщин и десять мужчин. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области России сообщает РБК.

В результате обрушения пострадали пять человек, в том числе 11-месячный младенец. Сейчас все раненые находятся в медучреждениях, их жизни ничто не угрожает. Одного из пострадавших выписали из больницы 2 января.

На данный момент опознали 21 человека из тех, кого спасатели извлекли из-под завалов. Продолжается поиск еще 14 жильцов, пропавших без вести.

Указано также, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В Челябинской области 2 января объявлен траур.

Ранее мы сообщали, что в результате взрыва погибли 11 человек.

Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.