Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв стремительно растет [ Редактировать ]
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске достигло 27 человек, трое из которых - дети, 14 женщин и десять мужчин. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области России сообщает РБК.
В результате обрушения пострадали пять человек, в том числе 11-месячный младенец. Сейчас все раненые находятся в медучреждениях, их жизни ничто не угрожает. Одного из пострадавших выписали из больницы 2 января.
На данный момент опознали 21 человека из тех, кого спасатели извлекли из-под завалов. Продолжается поиск еще 14 жильцов, пропавших без вести.
Указано также, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В Челябинской области 2 января объявлен траур.
Ранее мы сообщали, что в результате взрыва погибли 11 человек.
Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.
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