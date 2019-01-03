Число погибших в результате обвала дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Спасатели извлекли тело мужчины. Он стал 33-й жертвой трагедии", - говорится в сообщении.

Разбор завалов продолжается. На данный момент неизвестна судьба восьми человек.

Среди жертв трагедии уже шестеро детей.

Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.