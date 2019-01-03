Министерство иностранных дел Украины просит граждан страны воздержаться от посещения Королевства Таиланд в связи с приближением тропического шторма Пабук.

"В связи с приближением тропического шторма Пабук и ухудшением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд (провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет) с 2 до 5 января 2019 ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоев с электро- и водоснабжением" - заявили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Украинцам рекомендовали проявлять осторожность и воздержаться от посещения прибрежных зон.

Ранее десятки украинцев стажи жертвами туристической аферы.