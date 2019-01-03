В Киеве в людном месте пятеро мужчин избили авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского - одного из создателей Ан-74 и знаменитой "Мрии", пишет "Обозреватель". Потерпевший рассказал, что двое полицейских участвовали в нападении на него, заподозрив его в валютном мошенничестве.

В частности, один из участвовавших в избиении 81-летнего мужчины заявил, будто он его обманул на 10 тысяч долларов. В тот вечер Ковальский возвращался с работы и выходил из метро "Шулявская". Внезапно к нему подбежал неизвестный и попросил прикурить. Пенсионера избивали трое, а потом к ним присоединились патрульные. Свидетели записали номер машины - 4435. В итоге на самого пострадавшего надели наручники и потащили в авто. А когда порвали ему портфель и заглянули в документы, увидели, что схватили не того.

Как выяснили журналисты, напавшего мужчину в красной куртке зовут Сергей. Он не ответил на запрос с просьбой изложить свою версию произошедшего. В полиции пока не объяснили, что это была за спецоперация. В ведомстве уточнили, что инцидент начался с участием патрульных, которых контролирует другое руководство.

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