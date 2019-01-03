Имя, увековеченное в песнях, часто приобретает популярность в широких массах. Самый известный хит времен СССР - Катюша" - яркий тому пример. После этого не только граждане Советского Союза стали называть своих дочерей Катями. Имя понравилось и многим иностранцам, пишет FB.ru.

Песня "Александра" из фильма "Москва слезам не верит"

Песня "Александра", впервые прозвучавшая в фильме "Москва слезам не верит", была написана в 1979 году, специально для киноленты. Автором текста является Юрий Визбор. Исполнил песню известный в СССР дуэт - Сергей и Татьяна Никитины. На экраны кинокартина вышла в 1980 году. Она завоевала любовь зрителей и получила множество наград. После выхода фильма имя Александра стало одним из самых популярных. В 1980 году на 1 млн новорожденных приходилось 2 958 девочек, получивших это имя, тогда как в 1975-м их число составляло всего 1 565.

"Не плачь Алиса" - Андрей Державин

Песня, написанная Андреем Державиным в 1990 году, стала хитом в странах постсоветского пространства. Хотя как рассказывает сам автор, текст "родился" совершенно случайно. Песня не посвящалась какой-то конкретной девушке, но сама история, заложенная в ней, очень сильно понравилась поклонникам. Группа "Сталкер", лидером которой был Державин, собирала целые стадионы фанатов. После того как песня стала хитом, по стране все чаще можно было встретить девочек с именем Алиса.

"Стюардесса по имени Жанна" - Владимир Пресняков

Идея, написать эту песню, зародилась у Владимира Преснякова-младшего в 1992 году, когда он летел на самолете. Помочь в реализации задуманного вызвался Илья Резник. В результате получился легендарный хит, который стал лидером всех музыкальных чартов. Сам Пресняков не ожидал, что песня станет такой популярной. Однако после выхода хита, в стране резко возросло количество девушек с именем Жанна. Правда, спустя некоторое время, имя вновь стало менее популярным.

"Лиза" - Андрей Губин

В начале 90-х годов Андрей Губин стал одним из самых популярных певцов на постсоветском пространстве. В 1994 году вышел его альбом, в который и вошел всем известный хит - "Лиза". Песня завоевала сердца миллионов поклонников, и в стране резко возросло количество девочек с таким именем. Согласно статистики на 1 млн новорожденных девочек в 1994 году было 3 708 Лиз. С годами популярность имени возрастала все больше. В 1997 году насчитывалось 7 467 девочек с таким именем, а уже к 2000 году на 1 млн новорожденных приходилось 11 511 Лиз.

"Варвара" - группа "Би-2"

Варвара – это довольно старинное имя, которым в наше время мало кто называл своих дочерей. С выходом одноименной песни, которая прозвучала в исполнении рок-группы "Би-2", ему в буквальном смысле подарили вторую жизнь. Что стало причиной появления этой песни? Есть версия, что один из участников группы - Егор Бортник собирался жениться на минской красавице Варваре, однако ее отец был против отношений своей дочери и музыканта. Позже девушку выдали замуж за состоятельного ювелира. Музыкант посвятил своей любимой девушке песню, которая и взорвала музыкальные чарты в 1999 году. После этого имя Варвара стало намного популярней, чем ранее. Если в 1998 году на 1 млн новорожденных приходилось 695 девочек с таким именем, то к 2001 году эта цифра существенно возросла и достигла отметки 1 647.

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