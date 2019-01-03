За 11 месяцев Министерство здравоохранения своевременно не использовало почти 9 млрд грн из выделенных ему средств налогоплательщиков, это почти треть от всего финансирования отрасли. Поэтому украинцы вынуждены были оплачивать лечение из собственных карманов. Об этом в блоге на сайте "Киеввласть" написал народный депутат, член фракции "Батькивщина", член бюджетного комитета ВР Валерий Дубиль.

"Представьте, это 9 млрд грн, на которые в течение года своевременно не приобрели лекарства, не оплатили лечение, не дали заработные платы медикам, не приобрели новое оборудование. А теперь без тендеров МОЗ экстренно "под елочку" "сливает" сотни миллионов бюджетных средств по непонятным направлениям и непрозрачным процедурам", - отметил он.

По словам Дубиля, из запланированных 8 млрд грн, за 5 месяцев "реформы", на первичное звено медицины (семейные врачи) Минздрав потратил только 2,5 млрд грн. "Почему очереди в больницах? Потому что или на несколько кабинетов один компьютер, без которого нельзя заключить соглашение с медучреждением, или две очереди - по записи и "живая". Врачей никто не учил работать с компьютером (на первичке врачей пенсионного возраста у нас 33%, из которых 5% старше 70 лет, и еще 10% - предпенсионного возраста)", - добавляет депутат.

По данным исследования "Индекс здоровья. Украина", которое проводили в июне-июле этого года, 17% из тех, кто заболел, не обратились к врачу, потому что ожидали высокой стоимости лечения.

"Все могло бы быть иначе, если бы Министерство, отвечающее за здоровье и жизнь миллионов, возглавляли профессионалы. Потому что действующая команда МОЗ не может даже при выделенном бюджете использовать шанс и внедрить изменения в медицинской сфере", - считает Дубиль.

"9 из 10 граждан должны были заплатить за собственное лечение из кармана, и это отнюдь не улучшало условия их пребывания в стационаре. В среднем - 5000 гривен. В прошлом году - вдвое меньше", - добавил он.

Дубиль также отметил, что согласно исследованию, в этом году расходы из кармана на госпитализацию у отдельных слоев населения составляли 110% доходов домохозяйств, в прошлом - более половины.

По мнению Дубиля, страх визита к врачу из-за нехватки средств победит страховая медицина.

"Схема проста и открыта для каждого. Сейчас мы бюджетную модель финансирования украинской медицины и дефицитный на нее бюджет. Так, 40% медпомощи оплачивается из госбюджета, 60% составляют прямые платежи домохозяйств. И поэтому когда дело доходит до, например, операции, семья просто не способна потянуть ее оплату. Когда мы проголосуем необходимые законопроекты, эти платежи снизятся и не будут превышать 15%", - отметил нардеп.

По его словам, еще 25% составят средства государственного бюджета и средства фондов социального страхования, 10% - средства местных бюджетов, 50% - средства обязательного медицинского страхования, когда для работника страховой взнос оплатит работодатель, при для тех, кто не работает - государство.

"Пациент будет защищен и не будет думать, у кого занять деньги и чем потом отдавать. Самое главное - он уже не побоится обратиться к врачу", - резюмировал депутат.