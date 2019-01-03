Количество погибших в результате взрыва в Магнитогорске увеличилось до 38 человек. 3 января спасатели извлекли из под завалов тело женщины, пишет "Сегодня".

Таким образом, на данный момент остается неизвестной судьба троих человек. Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

Кроме того, из-под завалов вытащили живого 11-месячного малыша, который более суток пролежал там после обрушения подъезда. Спасатели достали из-под завалов младенца, услышав его плач. Ребенка спасло то, что он лежал в кроватке и был тепло укутан. Мама мальчика жива.

Ранее мы писали, что из завалов достали тела еще трех жертв. Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря 2018 года.