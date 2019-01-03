В Киеве из-за аварийного повреждения 40 зданий остались без отопления и горячей воды, сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

"Из-за аварийного повреждения на ул. Семьи Сосниных, 17, произошедшего сегодня в 11:00 на тепловой сети, временно, на время выполнения ремонтных работ, прекращены поставки тепла и горячей воды до 40 зданий: 25 жилых домов, 2 детского сада 2 школ и 11 ведомств (это частично дома на ул. Кучера, ул. Генерала Потапова, ул. Семьи Сосниных, ул. Картвелишвили)", - говорится в сообщении.

На данный момент аварийно-восстановительные бригады работают над устранением повреждения. Предположительно, ремонтные работы завершаться до 6:00 утра 4 января. Тогда же к вышеуказанным зданий восстановят подачу теплоносителя.

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